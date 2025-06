À la suite des insultes du Parc, les Rabiot assignent le PSG en justice

Il vise le doublé.

Alors qu’ils viennent de remporter une grosse bataille judiciaire en obtenant la requalification de ses anciens contrats professionnels en CDI et une indemnité d’1,3 million d’euros du club, Adrien Rabiot et sa mère Véronique ne lâchent pas le PSG. Cette fois, ce sont les insultes subies et les banderoles déployées lors du Clásico du 16 mars au Parc des Princes qui sont dans la balance. Le duo a décidé de passer à l’offensive en saisissant le tribunal judiciaire de Paris, selon Le Parisien. Ils réclament chacun 15 000 euros au PSG, reprochant au club parisien de ne pas avoir fait le nécessaire pour protéger leur intégrité.

Le joueur et sa mère estiment que le PSG a failli à ses responsabilités concernant la sécurité et la gestion des supporters ce soir-là. Déjà sanctionné par la Ligue avec une fermeture partielle de la tribune Auteuil et une amende de 20 000 euros, le club de la capitale voit l’affaire être remise sur le tapis et pourrait être examinée lors d’une première audience prévue le 4 novembre, même si un report est possible selon la stratégie du PSG.

Une plainte contre X déposée à Marseille

Parallèlement, la famille Rabiot a aussi déposé une plainte contre X à Marseille fin mars, avec constitution de partie civile, visant à faire condamner certains supporters à titre pénal pour les agressions verbales au stade. Mais, près de trois mois après les faits, le juge en charge a demandé récemment un dépôt de consignation, une somme à verser pour lancer officiellement la procédure judiciaire.

Cette affaire ne sera pas finie avant le prochain OM-PSG à cette allure-là.

