Info SoFoot : Govou charge Gérard Collomb sur l’affaire du match truqué de l’OL

Quelques minutes après la parution d’un entretien dans lequel l’ancien maire de Lyon, Gérard Collomb, évoquait un match truqué par Jean-Michel Aulas le 20 mai 2003 (à l’occasion d’OL-Montpellier), Sidney Govou – sur le terrain ce jour-là – a tenu à remettre les choses au clair dans nos colonnes. « Ce monsieur est malade, il est stupide » déclare l’ancien international français. L’attaquant précise que si le nul arrangeait en effet les deux équipes (Lyon pour le titre, le MHSC pour le maintien), il n’a aucunement été question d’une quelconque magouille. « À 1-1, évidemment que ça arrangeait les deux équipes, donc on avait pas forcément besoin de jouer. Mais ça ne s’appelle pas « match truqué », il faut arrêter de raconter n’importe quoi. » Govou compare ainsi ce match à de nombreux autres duels de fin de saisons dans son déroulement : « Il suffit de regarder tous les matchs de fin de championnat, et il y a des matchs où le résultat arrange les deux équipes donc il ne se passe rien, car personne n’a envie de s’exposer. Nous, si on perdait, nous n’étions pas champions, si Montpellier perdait, ils descendaient. »

Jean-Michel Aulas aurait truqué un match en 2003