Hugo Magnetti : « J’espère qu’ils auront le courage de faire la même chose contre le Bayern ou le Real »

Ça ne passe pas.

Le chambrage de Kylian Mbappé, lors de sa sortie à 90e+1, a provoqué de nombreuses réactions quelques minutes après la victoire du Paris-SG sur Brest ce dimanche (2-3). Après son entraîneur Éric Roy, pour qui cette attitude est « ridicule », le milieu de terrain brestois, Hugo Magnetti, n’a pas non plus mâché ses mots en zone mixte.

🔴 Enorme frustration à Brest. Fin de match électrique, l'attitude de Mbappé très commentée "Petit manque de classe, ça agace. Ça sera dans les têtes pour le retour. J'espère qu'ils auront le courage de faire la même chose contre le Bayern ou le Real" H. Magnetti #SB29 #SB29PSG pic.twitter.com/69elMLSu7B — Nicolas Blanzat (@nblanzat) October 29, 2023

« C’est un petit manque de classe de Mbappé qui veut un peu chambrer le stade. Il n’y a pas mort d’homme mais c’est des petits trucs qui agacent quand même… Tu gagnes 3-2, tu marque deux buts, rentre au vestiaire. Tu as gagné, tu as pris les trois points, a déclaré le natif de Marseille. « Après, nous on essaye de se défendre. Ça sera dans les têtes pour le retour. J’espère qu’ils auront le courage de faire la même chose contre le Bayern ou le Real . »

La bastos.

