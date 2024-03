Magnetti gratte un nouveau contrat jusqu'en 2027

Magnetti avait raison.

Arrivé dans le Finistère lors de l’été 2017, Hugo Magnetti va bien, très bien. Le Marseillais, jugé « sous-coté » par Éric Roy en octobre, vit même sa meilleure saison avec le Stade brestois, actuel dauphin du PSG, et a signé, comme attendu depuis quelques semaines, un nouveau contrat avec le club du 29 jusqu’en 2027.

Le milieu n’a cependant pas fait ça n’importe comment, mais en grattant une lettre façon gosse en colo face à la caméra de son club, racontant « ne plus être un minot et être devenu un Ty-Zef » et évoquant sa découverte des côtes bretonnes.

📖 𝗧𝘆-𝗭𝗲𝗳 𝗱’𝗮𝗱𝗼𝗽𝘁𝗶𝗼𝗻 ! 🔴⚪ Le nouveau roman d'𝐻𝑢𝑔𝑜 𝑀𝑎𝑔𝑛𝑒𝑡𝑡𝑖 disponible dans toutes les librairies jusqu'en 2027. 🤝 𝗔𝗾𝘂𝗶𝗹𝗮 𝗥𝗛 | Partenaire mercato pic.twitter.com/5GhcgU7Ud4 — Stade Brestois 29 (@SB29) March 4, 2024

Au passage, beau coup de pub pour les Fêtes maritimes de Brest. Bah quoi, t’aimes pas le Notre-Dame de Rumengol ?