Éric Roy : «  Le chambrage de Mbappé ? C’est ridicule ! »

Le Roy a parlé.

Suite à la défaite frustrante du Stade Brestois face au Paris-SG ce dimanche (2-3), Éric Roy, l’entraîneur des Ty-Zefs, est revenu en conférence de presse sur la bonne prestation de ses joueurs : « Je suis déçu pour les joueurs, ils ont fait le match que j’attendais. On a bousculé cette équipe du PSG. Je ne sais pas si on mérite de gagner, ils ont eu aussi des situations mais on a décidé de prendre des risques et c’était assumé. Questionné sur le pénalty accordé en fin de rencontre au PSG, Roy a été droit au but : « C’est le genre de pénalty que tu accordes à un certain type d’équipe et pas à d’autres. C’est l’arbitrage des grandes équipes contre les petites équipes. »

Les journalistes ont ensuite demandé à l’ancien joueur et entraîneur de l’OGC Nice, ce qu’il pensait de l’attitude de Kylian Mbappé, qui a chambré les supporters brestois lors de sa sortie. Sa réponse est limpide : « Le chambrage de Mbappé ? C’est ridicule. Il est tellement au-dessus de tout ça. L’ambiance est saine à Brest. Alors bien sûr tu peux être chahuté, surtout en étant la star et en marquant deux buts, a déclaré l’entraîneur du SB29. Je me dis que si je me remets 20 ans en arrière, le match aurait pu dégénérer, ça aurait pu être plus grave. Il faut une prise de conscience des joueurs de haut niveau. »

Engagé, le Éric.

