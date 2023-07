Hugo Lloris courtisé par le PSG ?

En espérant que le PSG n’ait pas à disputer une séance de tirs au but en Coupe de France.

C’est clair, Hugo Lloris va quitter Tottenham. Trois jours après le communiqué des Spurs indiquant que leur capitaine ne s’était pas envolé avec le reste de l’équipe pour le stage de présaison en Asie « afin d’étudier les possibilités de transfert », les rumeurs vont bon train. RMC Sport indique ce lundi soir que le recordman de sélections en équipe de France serait intéressé à l’idée de rejoindre le Paris Saint-Germain.

S’il n’y aurait rien de concret entre les deux parties, le club francilien aurait tout de même pris des renseignements auprès du Niçois, en fin de contrat dans un an. Le PSG est à la recherche d’une doublure pour Gianluigi Donnarumma et le nom de l’ancien capitaine des Bleus serait l’un de ceux inscrits sur la shortlist. Le champion du monde 2018 serait également convoité par l’Inter, plus séduit par Yann Sommer que par le Français pour remplacer André Onana. Le club saoudien d’Al-Hilal (bizarre !) se serait également manifesté depuis un bon moment, sans succès pour l’instant.

Et Ineos, ils ne veulent pas se réveiller pour entourer Carlos Rodríguez ? Jean-Clair Todibo, pardon.

