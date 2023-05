Hugo Lloris aurait reçu une offre d’Arabie saoudite

Tous en Arabie saoudite.

Hugo Lloris a annoncé son forfait jusqu’à la fin de la saison. En fin de contrat, il pourrait être remplacé pendant l’été. Selon le Times, l’ancien capitaine des Bleus aurait été approché par des émissaires saoudiens qui lui ont proposé une offre qui pourrait lui permettre de tripler le salaire qu’il perçoit actuellement à Londres. En signant en Arabie saoudite, il toucherait donc environ 18 millions d’euros annuels.

C’est une grande opportunité qui se présente sur le plan financier pour le gardien de 36 ans, sur lequel les Spurs ne semblent pas compter pour la saison prochaine. Si l’on en croit les médias anglais, Tottenham serait déjà à la recherche de son remplaçant, et l’histoire pourrait se finir plus rapidement que prévu pour celui qui a gardé les cages du club londonien pendant plus de 10 ans. Les blessures et les mauvaises performances auront eu raison de lui.

Il faudrait penser à une ligne de TGV vers l’Arabie saoudite l’an prochain.

