Howe (Newcastle) : « Si l’UEFA ne veut pas de Tonali, vous en savez plus que moi »

Sandro Tonali a-t-il disputé son dernier match avant un moment ?

Si la grande majorité des médias transalpins s’accordent à dire que le milieu de terrain de Newcastle devrait être suspendu pour les dix prochains mois, après son implication dans l’affaire des paris sportifs, l’UEFA n’a toujours pas officialisé cette sanction. Et même en interne, dans les couloirs des locaux des Magpies, personne n’a eu écho de cette éventuelle suspension. Sandro Tonali a même disputé la quasi-totalité de la rencontre face au Borussia Dortmund (0-1) ce mercredi soir.

Sandro Tonali lead the post-match lap of honour after the win over Crystal Palace 🙌#NUFC pic.twitter.com/XMyLN9Ic9i — The Chronicle (@ChronicleNUFC) October 21, 2023

« Si l’UEFA ne veut pas de Tonali, vous en savez plus que moi, a lancé Eddie Howe, l’entraîneur de Newcastle avant le début de ce rendez-vous dans la poule du Paris Saint-Germain, j’ai entendu très peu de choses à ce sujet en raison de la préparation du match et de tout ce qui s’y rattache. J’attendrai donc de voir si quelque chose de concret nous parvient. » Dans la foulée, l’ancien coach de Bournemouth est revenu sur le très beau soutien affiché par les supporters des Magpies à la fin de leur dernier rendez-vous, à la maison contre Crystal Palace (4-0) : « C’est clair, il était très ému. Je lui ai dit à la fin de la rencontre que c’est quelque chose qui l’aidera à long terme. Parce qu’il pourra toujours se remémorer l’amour qu’il a reçu à ce moment-là. Et il en avait vraiment besoin. Mais au-delà de ce qui se passera demain ou après-demain, je ne sais rien pour l’instant. »

Affaire à suivre.

