Dortmund douche Newcastle

Newcastle 0-1 Borussia Dortmund

But : Nmecha (45e)

Retour sur terre.

Il y a trois semaines, St James’ Park avait rugi de plaisir en voyant Newcastle balayer le PSG (4-1). Le club du nord de l’Angleterre a connu une soirée beaucoup plus frustrante ce mercredi, puisqu’il s’est incliné à domicile face au Borussia Dortmund (0-1). Sous une pluie battante, les deux équipes ont donné d’emblée le ton d’une première période haletante. Dès la deuxième minute, Donyell Malen a mis Nick Pope à contribution. Le portier des Magpies s’est à nouveau illustré en réalisant une double parade spectaculaire (10e). Il n’a en revanche rien pu faire juste avant la pause, quand Felix Nmecha a trouvé la faille en reprenant, depuis l’entrée de la surface, un centre en retrait de Nico Schlotterbeck (0-1, 45e). Un véritable coup de massue asséné sur la tête des hommes d’Eddie Howe, qui avaient pourtant légèrement dominé le premier acte et s’étaient procuré des occasions nettes (3e, 12e). Avant, donc, d’être refroidis sur un contre express.

Mis sur de bons rails par cette ouverture du score, les Schwarz-Gelben ont fait preuve de discipline défensive et de maîtrise collective pour contenir les assauts adverses au retour des vestiaires. Ils ont aussi pu compter sur Gregor Kobel, qui a effectué un arrêt de grande classe devant Callum Wilson (57e). Et ils ont eu très très chaud en fin de partie, lorsque la transversale du gardien suisse a repoussé la tête du même Wilson (88e), puis une frappe contrée d’Anthony Gordon (90e+4). En panne d’efficacité, Newcastle connaît son premier coup d’arrêt dans cette campagne européenne et glisse au troisième rang du groupe F, derrière le BvB (2e) et Paris, qui a éparpillé l’AC Milan (3-0).

Le Borussia se replace donc, et peut remercier son dernier rempart. Ainsi que sa transversale.

Newcastle (4-3-3) : Pope – Trippier, Schär, Lascelles, Burn (Targett, 70e) – Longstaff (Tonali, 65e), Guimarães, Joelinton (Murphy, 65e, puis Willock, 70e) – Almirón, Isak (Wilson, 15e), Gordon. Entraîneur : Eddie Howe.

Borussia Dortmund (4-3-3) : Kobel – Wolf, Hummels, Schlotterbeck, Bensebaïni – Sabitzer, Can (Özcan, 43e), Nmecha (Reyna, 79e) – Reus (Adeyemi, 63e), Füllkrug (Haller, 79e), Malen (Sule, 78e). Entraîneur : Edin Terzić.

