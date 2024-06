Antoine Griezmann compare la France à l’Atlético

Capitaine, et plutôt épanoui.

Titularisé un cran plus haut que lors du premier match à l’Euro 2024 de la France contre l’Autriche en raison du forfait de Kylian Mbappé, blessé au nez, Antoine Griezmann a semblé apprécier ce réajustement tactique opéré par Didier Deschamps. « Défensivement, on est bien compacts, a indiqué le Madrilène, face aux médias. La défense et les milieux font un travail remarquable, on laisse très peu à l’adversaire. Mais on doit s’améliorer offensivement, être plus tueur. On ne voulait pas non plus presser comme des fous, il y avait trois milieux, donc pas besoin pour moi de revenir au centre pour créer le jeu. C’est un peu plus mon poste à l’Atlético. »

Interrogé sur les actions gâchées par le joueur, son entraîneur a tenu à lui apporter son soutien en conférence de presse : « Il peut alterner plusieurs positions et plus il touche le ballon, mieux c’est. Il est très généreux, et par moments, ça l’emmène à avoir moins de lucidité. Je l’ai trouvé beaucoup mieux que sur le premier match, où il avait un déchet technique qui n’est pas habituel chez lui. » Pas question de retrouver le Matelassier sur le banc lors des prochaines échéances, donc, mais peut-être dans un rôle davantage reculé qu’il aime moins.

De toute façon, le plus important est de monter en puissance !

