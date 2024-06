Didier Deschamps justifie son choix tactique

Pas de vague, comme souvent.

Mais la conférence de presse de Didier Deschamps, après le match nul sans but entre la France et les Pays-Bas, n’a pas été inintéressante pour autant. Le sélectionneur a notamment félicité Mike Maignan, estimant que le gardien était « très bien, rayonnant. On a tout fait pour l’amener dans les meilleures conditions par rapport à ses blessures, Mike est fort et il se sent fort. Il a dû faire deux arrêts, mais tant mieux. Il est là, c’est un leader pour la défense, et on aura besoin de Mike à ce niveau-là. »

Sur sa décision d’évoluer en 4-4-2 asymétrique en l’absence de Kylian Mbappé, blessé au nez et forfait, l’entraîneur s’est justifié : « Je fais en sorte de faire des choix pour avoir l’équipe la plus équilibrée, afin d’être capable de bien attaquer et bien défendre. Face à une belle équipe des Pays-Bas, qui a été plus prudente que d’habitude… J’ai des regrets dans l’efficacité : sans marquer, on ne peut pas gagner. Mais ces matchs-là, on peut les perdre aussi : ils ont eu deux occasions, avec une grosse intensité. »

La culture du diesel…

Les Bleus et la culture du diesel