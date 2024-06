La France sans surprise ni Kylian Mbappé

Pas de surprise sur ce qui était attendu.

Blessé au nez lors de la victoire contre l’Autriche comptant pour le premier match de l’équipe de France à l’Euro 2024, Kylian Mbappé ne fait pas partie des titulaires face aux Pays-Bas. Olivier Giroud non plus, d’ailleurs. Sur le papier, c’est Aurélien Tchouaméni qui remplace l’attaquant.

Antoine Griezmann, évidemment dans le onze et même capitaine, devrait donc jouer un peu plus haut aux côtés de Marcus Thuram. La défense, elle, ne change pas et N’Golo Kanté sera chargé de la protéger. Sur les ailes, Ousmane Dembélé garde la confiance de Didier Deschamps alors qu’Adrien Rabiot aura un rôle hybride.

Et faites-nous plaisir, surtout !

France (4-4-2) : Maignan – Koundé, Upamecano, Saliba, T. Hernandez – Dembélé, Kanté, Tchouaméni, Rabiot – Griezmann, M. Thuram.

