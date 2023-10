Hervé Renard salue la qualification des clubs français en Ligue des champions

Renard a le moral au beau fixe.

Le Paris Saint-Germain et le Paris FC qualifiés pour les phases de groupe de Ligue des champions féminine, c’est tout le football français qui sourit. Evidemment, le sélectionneur national a été invité à s’exprimer sur cet exploit, à l’occasion de l’annonce de sa liste pour la prochaine fenêtre internationale. En toute logique, ce dernier a salué cette double qualification, synonyme de présence française historique, avec trois clubs engagés dans la compétition (Lyon est directement qualifié) : « C’est une très belle chose pour l’exposition du football français. On s’aperçoit que le Paris FC joue avec beaucoup de joueuses françaises, c’est la première chose que je regarde. Parce que si vous avez une équipe française qualifiée qu’avec des étrangères, ça m’intéresse moins. »

Un compliment pour le deuxième club parisien, plus qu’un tacle envers le PSG, pour celui qui dispose d’un important vivier de joueuses à suivre. Surtout, il se félicite de la qualité des oppositions à venir pour les équipes tricolores, louant leurs exploits face à des équipes de haut niveau lors des tours de qualifications : « Quand on affronte des équipes comme Manchester United, Arsenal, Wolfsburg, c’est forcément des expériences du haut niveau. C’est toujours intéressant pour un sélectionneur. Plus vous évoluez dans un contexte de haut niveau, plus vous progressez. C’est bien pour tout le monde. »

