Hervé Renard dévoile sa liste pour la Ligue des nations

On prend pas tout à fait les mêmes, et on recommence.

À la différence de son homologue chez les Bleus, Hervé Renard cherche encore sa liste définitive et effectue quelques petits changements à chaque nouveau rassemblement. Pour cette double confrontation face à la Norvège en Ligue des nations, le sélectionneur n’a retenu que 24 joueuses, contre 25 lors du dernier rassemblement. En tout quatre changements notables sont à observer dans la liste, avec l’absence d’Eve Perisset, latérale de Chelsea, remplacée par Maëlle Lakrar. Un choix qu’Hervé Renard a justifié par le fait qu’« elle ne joue pas avec Chelsea en ce moment. […] si je prends Eve, je risque de la mettre en tribunes et c’est pas agréable. »

𝐋𝐀 𝐋𝐈𝐒𝐓𝐄 🇫🇷 Découvrez les 24 joueuses convoquées par le sélectionneur @Herve_Renard_HR pour la double confrontation contre la Norvège 🇳🇴 en Ligue des Nations 🔥💪#FiersdetreBleues pic.twitter.com/aS2Lsuk3fO — Equipe de France Féminine (@equipedefranceF) October 19, 2023

Pas de Laurina Fazer non plus, qui « va aller chez les U23 […]. Il faut qu’elle passe la vitesse supérieure. Ça ne doit plus être « l’espoir ». […] J’attends plus d’elle. » L’ancien sélectionneur de l’Arabie Saoudite a également appelé une attaquant en plus en la personne de Mathilde Bourdieu, qui pourrait honorer sa première sélection à l’occasion de cette double confrontation. À noter aussi l’absence d’Oriane Jean-François, joueuse du PSG, victime d’une rupture partielle du ligament croisé le 10 octobre, et qui va donc devoir se faire opérer avec une absence de plusieurs mois à venir. Hervé Renard a également signalé que Constance Picaud, portière du PSG, devenait sa gardienne numéro 1. À noter l’absence de Marie-Antoinette Katoto, pressentie pour la liste, revenue pour la première fois sur les terrains il y a un mois après quatorze mois d’absence.

Et maintenant, les Bleues se lancent à la conquête de l’Europe.

