Suivez en direct la liste des Bleus de Didier Deschamps

Gardiens : Alphonse Areola (West Ham), Mike Maignan (AC Milan), Brice Samba (Lens).

Défenseurs : Jonathan Clauss (Olympique de Marseille), Lucas Hernandez (Paris Saint-Germain), Theo Hernandez (AC Milan), Ibrahima Konaté (Liverpool), Jules Koundé (Barcelone), Benjamin Pavard (Inter Milan), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern Munich).

Milieux : Eduardo Camavinga (Real Madrid), Youssouf Fofana (Monaco), Boubacar Kamara (Aston Villa), Adrien Rabiot (Juventus), Aurélien Tchouaméni (Real Madrid).

Attaquants : Kingsley Coman (Bayern Munich), Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain), Olivier Giroud (AC Milan), Antoine Griezmann (Atlético de Madrid), Randal Kolo Muani (Paris Saint-Germain), Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain), Marcus Thuram (Inter Milan).

14h21 : « La considération que l’on donne aux entraîneurs français est infime. A qui la faute ? » Didier vous pose la question.

14h19 : Ne comptez pas sur Deschamps pour s’agacer du manque d’efficacité d’Ousmane Dembélé (qui on le rappelle ne compte que quatre buts en sélection). Avec tout ce qu’il fait bien à côté, vous comprenez.

14h16 : Sacha Boey en équipe de France ? Il fait partie des joueurs suivis assure DD, avant de rappeler la sacro-sainte concurrence pour le bien des Bleus.

14h15 : « En Italie encore plus qu’ailleurs, un attaquant est là pour marquer des buts. » Le conseil est destiné à Marcus Thuram, plutôt bien lancé avec l’Inter.

14h13 : Et Mathieu Rollinger qui demande à Didier l’importance d’un contexte marseillais qu’il a connu par le passé pour les joueurs du club, à l’image du revenant Jonathan Clauss. « Ça fait partie de l’actualité, mais ce n’est pas quelque chose qui rentre dans les critères de sélection. Par principe, je ne m’immisce pas dans ce qu’il se passe dans les clubs. Est-ce que ça a une influence sur les performances des joueurs, peut-être, ou peut-être pas mais ce n’est pas un critère qui entre en ligne de compte. » On appelle ça botter en touche.

14h11 : C’est bien le changement de système marseillais qui a bénéficié à Jonathan Clauss, qui effectue son grand retour.

14h08 : Et on attaque très fort avec une question sur la méforme de Kylian Mbappé, à la ramasse mercredi soir à Newcastle. « Evidemment que Kylian, avec tout ce qu’il est capable de faire et l’importance qu’il a, ça a une grosse incidence. Il n’a pas eu une prépa classique, qu’il y ait des manques sur ce plan-là… Après, je n’ai pas d’inquiétude sur Kylian, avec son envie et son état d’esprit de compétiteur… Lui-même ne peut pas être satisfait de ce qu’il fait. Même quand il fait des choses très bien, il a encore envie de faire mieux. »

14h05 : Pas vraiment de surprise dans cette liste (je vous la mets ci-dessus). Retours de Jonathan Clauss et Boubacar Kamara, comme convenu.

14h03 : Allez c’est parti, Didier est là !

14h02 : Bon, on a du retard…

14h : Chut silence, Dédé va arriver.

13h55 : @dyle01 Je te remercie beaucoup de me mâcher le travail, plus besoin de prendre de notes désormais. Parfait.

13h54 : Mais dans tout ça, la vraie question que tout le monde se pose : va-t-on assister à une nouvelle purge en amical face à nos amis de la Tartan Army ?

13h52 : Des Bleus qui peuvent d’ailleurs se qualifier officiellement pour l’Euro dès ce choc avec les Oranje. Il faudra pour cela s’imposer dans l’autre pays du fromage.

13h50 : Pour les moins concentrés d’entre vous, je rappelle le programme de ce mois d’octobre : un déplacement décisif à Amsterdam pour défier les Pays-Bas le vendredi 13 et une réception de l’Ecosse à Lille en amical, le mardi 17. Voilà, vous savez tout.

13h47 : Vous connaissez Jonathan Clauss ? C’est de lui que pourrait venir la (petite) surprise de notre après-midi, avec un retour annoncé un an après sa dernière sélection. En plus ça tombe bien, il est déjà allé repérer les lieux à la Johan Cruyff Arena récemment.

13h45 : Salut les fous ! Je sais très bien que vous piaffez d’impatience de revoir jouer nos Bleus. C’est l’heure de découvrir les 23 élus de Didier Deschamps. Alors, est-ce qu’on va avoir droit à une surprise, au moins, pour le plaisir ?

