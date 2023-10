La Coupe du monde 2030 débutera en Amérique du Sud

Pour une surprise, ça en est une.

Décidément, la FIFA ne cessera jamais de nous étonner. Alejandro Domínguez, président de la CONMEBOL, a annoncé ce mercredi sur Twitter que les matchs inauguraux de la Coupe du monde 2030 auront lieu en Argentine, en Uruguay et au Paraguay : « Le Mondial Centenaire 2030 débute là où tout a commencé ». Cette annonce fait l’effet d’une bombe puisque le pays organisateur n’est pas encore connu, et que les trois pays concernés par ces matchs inauguraux ont déposé une candidature commune en compagnie du Chili. Le Maroc, l’Espagne et le Portugal ont également déclaré leur volonté commune d’organiser le Mondial.

Creímos en Grande. El Mundial Centenario 2030 comienza donde todo se inició. ¡Uruguay, Argentina y Paraguay serán sedes de los partidos inaugurales del #MundialCentenario 🏆 — Alejandro Domínguez (@agdws) October 4, 2023

En conférence de presse, Alejandro Domínguez a précisé que trois matchs seraient joués en Amérique du Sud, et a semblé confirmer l’hypothèse d’un Mondial organisé par six pays, sur trois continents. Une information qui devra forcément être confirmée par la FIFA, qui ne devait annoncer les pays organisateurs que dans deux ans.

La FIFA continue de donner des maux de tête à tous les fans de ballon rond.

Le onze PSG-Newcastle de Laurent Robert