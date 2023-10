Hervé Renard : « Il faut qu’on progresse avec le ballon »

Un Renard pas perché du tout.

En Norvège, les Bleues ont décroché un nouveau résultat, avec une victoire 2-1 qui leur permet de conforter la première place du groupe 2.Pour la manière, en revanche, il faudra encore attendre. Ce que Hervé Renard a reconnu, après la rencontre : « Cela nous permet de continuer sur notre bonne lancée, d’avoir noté quelques progrès dans le jeu. Même si on a eu un petit peu moins d’occasions ce soir, dans le jeu, on a été un peu plus performantes en repartant de derrière. C’est ce que j’avais mentionné hier (jeudi), il faut qu’on progresse avec le ballon ».

En attendant, les Bleues brillent toujours sur coup de pied arrêté, grâce notamment à Wendie Renard : « Il faut garder ces choses positives », a insisté l’autre Renard, avant de distribuer quelques bons points : « Griedge a fait aussi un bon retour. C’est à noter, après une très longue absence, ce n’est jamais facile de jouer 90 minutes avec l’équipe nationale. Amandine aussi nous a beaucoup apporté dans le milieu ». Après avoir salué l’entrée de Vicky Becho, le sélectionneur a ménagé Kadidiatou Diani, encore en difficulté : « C’était un peu plus difficile, mais l’important est de contribuer à la victoire. Ce soir (vendredi soir), ça a été 65 minutes, ça lui donne des objectifs de faire mieux. L’important, c’est qu’elle se soit fondue dans le collectif et qu’elle ait apporté ce qu’elle pouvait. Quand on joue pendant une heure, on fatigue l’adversaire même si tout n’est pas parfait. Ensuite, celles qui entrent en bénéficient. »

Un discours encore plus positif que dans l’Iris Blanc sorti hier.

