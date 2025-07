Hansi Flick siffle la fin de la récré au Barça

Fini de rire.

La préparation a commencé, et le ton est donné en Catalogne. À peine les joueurs ont-ils retrouvé le chemin des terrains que Hansi Flick rappelle ses règles en Catalogne. Le technicien allemand n’a visiblement pas apprécié certains comportements durant l’intersaison, et comme le révèle le quotidien Sport, il a tenu à le faire comprendre à son groupe. « À partir de maintenant, les actes festifs des joueurs seront réduits au minimum. Les différents événements commerciaux ou célébrations liées à tout type de campagne marketing se dérouleront dans la plus grande discrétion, à l’abri des projecteurs et à condition qu’ils ne perturbent pas le quotidien de l’équipe première », précise le journal.

Le foot au-dessus de tout

S’il y a bien une chose que l’ancien entraîneur du Bayern Munich ne veut plus voir cette saison, ce sont ses joueurs se présenter à des soirées de gala entre deux séances d’entraînement. Conscient du pouvoir d’attraction colossal que génèrent les stars barcelonaises, l’entraîneur a mis un coup d’arrêt aux agendas surchargés. Tout sera désormais encadré, limité, voire écarté si cela interfère avec la préparation.

Une décision représentative du coach allemand qui répond à une exigence : retrouver un vestiaire qui pense d’abord au foot avant les selfies et les shootings. Et avec une saison qui s’annonce copieuse, entre Ligue des champions et recrues ambitieuses (Rashford, Bardghji et Joan Garcia), il fallait bien remettre un peu d’ordre avant d’espérer remettre du jeu.

Rien sur les excès de Joan Laporta ?

