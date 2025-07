Laporta défend Yamal et regrette de ne pas être allé à sa soirée d'anniversaire

On aurait tellement aimé le voir sortir du gâteau.

Lamine Yamal a soufflé ses 18 bougies au cœur d’un tempête médiatique qu’il alimente presque malgré lui. Plusieurs jours plus tard, Joan Laporta a sorti le parapluie. Et pas qu’un peu. Dans une longue interview au Mundo Deportivo, le président du Barça a défendu bec et ongles son joyau fraîchement prolongé le 16 juillet : « Je n’ai rien à lui reprocher. Au contraire, je tiens à le féliciter. Je regrette de ne pas y être allé. »

Une question de style

Puis de relativiser la portée de l’événement : « C’était une fête privée, et quoi que Lamine fasse maintenant, il sera toujours sous les feux des projecteurs et dans l’œil du cyclone. Il a fêté ses 18 ans. C’était une fête exceptionnelle. Ils se sont bien amusés et étaient très stylés. C’est un jeune homme de 18 ans. Il a fait la fête avec ses amis et des gens du monde du spectacle. » En attendant les conclusions de l’enquête sur une possible atteinte à la dignité des personnes de petite taille engagées pour sa fête, le jeune majeur pourra bientôt se recentrer sur le terrain. Le nouveau numéro 10 blaugrana rechaussera les crampons le 16 août à Majorque, pour l’ouverture de la Liga.

Si avec ça, Joan n’a pas son carton d’invitation pour les 19 ans…

Joan Laporta explique le fiasco Nico Williams