Hansi Flick : « Je pense que je suis le bon entraîneur »

Bientôt un petit 18 trous avec Laurent Blanc ?

Méchamment corrigés 4-1 par le Japon ce samedi à Wolfsburg, les Allemands traversent une terrible crise, quelques mois après le fiasco du Mondial. Une situation qui remet en cause la position de Hansi Flick, le sélectionneur, qui voit son manque de résultat menacer son poste. « Je ne peux pas prévoir ce qui va arriver. De mon côté, avec le staff, je pense que nous essayons tout pour préparer cette équipe. Je trouve qu’on le fait bien et je pense que je suis le bon entraîneur », s’est-il défendu au micro de RTL, après la claque.

« À un moment, ce n’est pas qu’une question d’entraîneur, c’est aussi une question d’équipe », a estimé İlkay Gündoğan, volant au secours de son coach. Le milieu du Barça a invité la Mannschaft à se faire son introspection : « on n’est tout simplement pas assez bons. C’est la réalité. On croit peut-être que l’on est meilleurs que ce que l’on est ». Les Allemands reçoivent les Bleus ce mardi, à Dortmund, et devront rectifier le tir, s’ils ne veulent pas se faire corriger. « On doit se secouer et essayer de montrer un autre visage sur le terrain contre la France », a exhorté Flick, qui vit peut-être ses dernières heures de sélectionneur.

Heureusement qu’ils sont qualifiés d’office pour l’Euro.

Le Japon fait la misère à l'Allemagne