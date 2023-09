Graeme Souness allume Paul Pogba : « C’est un putain de paresseux »

Il enterre La Pioche.

L’avenir de Paul Pogba s’inscrit en pointillé depuis son contrôle positif à la testostérone et on ne peut pas vraiment dire que son présent soit plus resplendissant. Déjà suspendu, le milieu de terrain de la Juventus est privé d’entraînement et de matchs, en plus d’être toujours miné par l’affaire d’extorsion dont il aurait été victime. Graeme Souness, légende de Liverpool, a décidé de l’enfoncer un peu plus. Interrogé dans le podcast It’s All Kicking Off, l’Écossais n’y est pas allé par quatre chemins : « C’est un joueur extrêmement talentueux qui devrait faire partie des meilleurs milieux de terrain du monde. Mais c’est un putain de paresseux. »

Pour appuyer son propos, l’ancien consultant de Sky s’est servi d’un exemple peu commun : « Il suffit de se souvenir de la façon dont il tirait les penaltys. C’était lui qui voulait être la star de la séance. S’il est paresseux pendant les matchs, il le sera également à l’entraînement. Comment peut-on s’en prendre aux autres, si on ne s’en prend pas à lui ? » Si Paul Pogba peut se targuer d’avoir un bilan positif dans l’exercice du tir à onze mètres, il en avait tout de même raté quatre sous les couleurs de Manchester United. Le contentieux entre le Français et Graeme Souness remonte d’ailleurs à cette époque chez les Red Devils. « Est-ce qu’il a un cerveau footballistique ? », avait demandé l’Écossais, vexé que le champion du monde 2018 ait prétendu ne pas le connaître durant une interview.

Rira bien qui rira le dernier.

