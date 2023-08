Grâce à un bijou d’Ansu Fati, le Barça domine l’AC Milan

Sur la lancée.

Après un début de préparation délicat et en plein mercato tempétueux, le FC Barcelone enchaîne enfin. Les Catalans reprennent confiance à quelques jours de la reprise de la Liga, prévue le 13 août prochain face à Getafe. Moins efficaces que face au Real Madrid, les hommes de Xavi ont toutefois réussi à dompter l’AC Milan (0-1) dans la nuit de mardi à mercredi pour clôturer leur tournée américaine. Mike Maignan a longtemps retardé l’échéance pour ne pas que les récents demi-finalistes de Ligue des champions ne coulent. Même lorsque le gardien français n’était pas sur la trajectoire, il y avait un montant pour le sauver comme sur la tentative de Jules Koundé à l’entrée de la surface (12e).

Entré au retour des vestiaires, c’est le multiple revenant Ansu Fati qui a fait plier le portier milanais (55e). Pour cela, il aura fallu se démener et placer une frappe, pied droit, dans la lucarne opposée de Mike Maignan. L’international espagnol a ensuite accouru vers le banc pour un (dernier ?) câlin avec Ousmane Dembélé. Il ne reste plus qu’un match de préparation au Barça, face à Tottenham le 8 août, pour continuer sa belle série et commencer la saison du bon pied. Les Milanais, eux, ont perdu leur troisième rencontre consécutive.

Le rêve américain pour les uns, le cauchemar pour les autres.

Le Parc des Princes apprécié en Europe