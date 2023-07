Ousmane Dembélé et le Barça clouent le Real Madrid

FC Barcelone 3-0 Real Madrid

Buts : Dembélé (15e), López (85e) et Torres (90e+1)

La saison du moustique !

Le Barça a corrigé son grand rival, le Real Madrid, lors d’un amical de prestige organisé au Texas (3-0). Un score très flatteur. Les hommes de Xavi ont attaqué pied au plancher, la volée d’Oriol Romeu venant fracasser la barre (4e). Trouvé par une passe lumineuse de Pedri, Ousmane Dembélé a ensuite transpercé Thibaut Courtois en décochant une frappe croisée surpuissante (1-0, 15e). Le Français a bénéficié d’un cadeau invraisemblable de Ferland Mendy pour s’offrir une nouvelle balle de but, mais le portier belge a remporté son face-à-face (41e). Le Real a aussi eu des munitions, et non des moindres. La main de Ronald Araujo a offert un penalty à la Maison Blanche, que Vinicius a envoyé sur la transversale (20e). Le parfait résumé de la soirée du Brésilien, qui a touché la barre deux autres fois (39e, 87e).

BUT D'OUSMANE DEMBELE ⚽️ Le Français marque son premier but dans un Clasico, après une superbe combinaison sur coup-franc ! Suivez le match en direct sur la chaine L'Équipe : https://t.co/4aKX3vuX6w#ElClasico #lequipeFOOT pic.twitter.com/9LVFADfyMC — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) July 29, 2023

Ses coéquipiers n’ont pas été davantage vernis puisque la tête de Jude Bellingham a fini sur le poteau (39e) et qu’Aurélien Tchouaméni a lui aussi trouvé la transversale (61e). Marc-André ter Stegen s’est montré impeccable sur ce qu’il a eu à faire, notamment pour sortir le coup franc de Rodrygo (32e) et s’opposer à lui à bout portant (45e+3). Fermín López a assommé le Real en envoyant une sacoche du gauche après une perte de balle de Toni Kroos (2-0, 85e). Ferran Torres a même ajouté un troisième pion en devançant Courtois (3-0, 90e+1). Amicale mais intense, la rencontre a donné lieu à quelques interventions bien appuyées, à l’image du tacle en retard de Frenkie de Jong sur Eder Militão, qui a provoqué une échauffourée (41e). Andreas Christensen, Ferland Mendy et İlkay Gündoğan, touchés physiquement, ont par ailleurs quitté la pelouse de l’AT&T Stadium avant même la mi-temps.

Rendez-vous fin octobre en Catalogne pour la revanche.

Barcelone (4-3-3) : Ter Stegen – Araujo (Abde, 77e), Koundé, Christensen (Garcia, 28e), Balde (Dest, 76e) – De Jong (Alonso, 77e), Romeu (Torres, 76e), Gündoğan (Roberto, 42e) – Dembélé (Raphinha, 66e), Lewandowski (Fati, 76e), Pedri (López, 66e). Entraîneur : Xavi.

Real Madrid (4-4-2) : Courtois – Carvajal, Militão, Alaba, Mendy (Fran, 44e) – Valverde (Kroos, 58e), Bellingham (Joselu, 73e), Tchouaméni, Camavinga (Modrić, 58e) – Rodrygo (Diaz, 83e), Vinicius. Entraîneur : Carlo Ancelotti.

