Xavi confirme la volonté de Dembélé d’aller au PSG

Se queda pas.

Ousmane Dembélé est toujours plus proche du Paris Saint-Germain et son arrivée dans le club de la capitale ne devrait pas tarder. En tout cas, même Xavi a confirmé dans la nuit de mardi à mercredi que son ailier bien-aimé souhaitait quitter les plages catalanes pour le bitume francilien. « C’est une décision personnelle, je me sens mal parce qu’on s’est bien occupé de lui, mais il a cette proposition et c’est pourquoi je ne l’ai pas fait jouer », a-t-il expliqué à la chaîne TV3 juste après la victoire de son Barça face à l’AC Milan, en amical à Las Vegas (1-0).

Forcément, le coach espagnol s’est montré déçu d’une telle perte : « C’est la loi du marché, nous ne pouvons pas rivaliser avec cette proposition, elle est hors de notre portée, et je lui souhaite tout le bonheur du monde parce qu’il nous a beaucoup donné. Un peu déçu, oui, mais il nous a dit qu’il avait parlé avec Luis Enrique et avec Nasser Al-Khelaïfi et qu’il n’y avait aucun moyen de le convaincre ».

Ça va, Ferran Torres peut faire le boulot.

