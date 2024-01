Gladbach s’offre Stuttgart

Il n’y a pas que la CAN et la Ligain dans la vie.

Pour le compte de la 17e journée de Bundesliga, le Borussia Mönchengladbach, pensionnaire du ventre mou, a renoué avec la victoire contre l’actuel troisième du championnat, Stuttgart (3-1). Privé de son serial buteur, Serhou Guirassy, parti à la CAN (et incertain pour le début de la compétition), le VfB a cruellement manqué de réalisme contre des Fohlen au contraire chirurgicaux et agressifs. L’ailier Robin Hack a inscrit un doublé en 20 minutes et ouvert le score en force, après seulement 21 secondes de jeu.

Stuttgart a beaucoup tenté mais Deniz Undav n’était pas au niveau de son pendant guinéen, laissant Josha Vagnoman réduire la marque d’une frappe croisée. Le VfB ne semble plus en mesure de menacer sur le long terme le duo de tête, composé du Bayer Leverkusen et du Bayern Munich.

Impitoyable routine germanique.

