Giovanni Haag, qui a fini gardien contre Bordeaux, avait déjà mis les gants cette semaine !

La fin du match entre Bordeaux et Rodez a encore donné lieu à de sacrés rebondissements ce samedi (2-2). Le carton rouge de Lionel Mpasi a en effet poussé Giovanni Haag à jouer une dizaine de minutes dans les cages, tous les changements du RAF ayant déjà été effectués. L’expérience a finalement bien tourné pour le jeune milieu de terrain. « Quand Lionel a pris le rouge, je me suis désigné tout de suite. Cette semaine, par le hasard des choses, je suis allé au but en fin de séance, comme ça, pour rigoler », révèle-t-il à beIN Sports.

« J’ai pris les gants, j’y suis allé, j’ai fait du mieux que j’ai pu et ça a fonctionné, donc c’est cool, poursuit l’homme du match, avant d’évoquer le maillot un peu particulier avec lequel il a terminé la rencontre. Je pense que je vais le garder. Je vais voir avec l’intendant, je vais faire en sorte de le garder ! »

