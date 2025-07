La nouvelle casquette de Giorgio Chiellini

Giorgio met le nez dans les affaires.

Deux petites saisons aux States, et le voilà déjà au sein du capital du Los Angeles FC. Légende du football italien à la grinta démesurée et titulaire d’une maîtrise en économie, Giorgio Chellini se la joue désormais actionnaire au sein du club étasunien chez qui il a pu évoluer en 2022 et 2023. Le défenseur central ne sera malheureusement plus sur le terrain et c’est dommage parce qu’on aurait rêvé de le voir défendre les mêmes buts qu’Hugo Lloris mais il a désormais raccroché les crampons, pour se la jouer businessman. Depuis 2024, il s’occupait de l’encadrement technique du club.

« Ce club avait quelque chose de spécial »

Forcément le joueur a eu des mots doux, forts pour son club. De quoi nous foutre la larme à l’œil dans ce football toujours plus romantique. « Rejoindre le groupe de propriétaires est un grand honneur pour moi. À mon arrivée ici, il y a trois ans en tant que joueur, j’ai immédiatement senti que ce club avait quelque chose de spécial. » C’est sûr qu’il faut avoir quelque chose de spécial pour ne pas réussir à remporter le moindre match dans l’un des groupes les plus abordables de la Coupe du monde des clubs composé de Chelsea, l’Espérance Tunis et Flamengo.

« Nous sommes reconnaissants que Giorgio puisse poursuivre son héritage (il a remporté la Coupe MLS et le Supporter’s Shield en 2022, NDLR) au sein du LAFC en tant que membre de notre groupe de propriétaire », s’est exprimé Bennet Rosenthal, propriétaire gérant principal du club et surtout cofondateur et directeur d’Ares, le même fonds d’investissement .

Giorgio, si tu veux venir dépanner l’OL en tant que joueur ou en mettant de l’argent, fais-toi plaisir.

