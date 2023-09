Gérone dépoussière une performance vieille de 71 ans

Il n’y a plus seulement le Barça en Catalogne.

Nouveau leader de Liga, le Girona FC est la surprise de ce début de saison en Espagne. Invaincu, avec six victoires et un match nul, le club, propriété du City Football Group, aura l’occasion de se tester dès ce samedi, avec la réception du Real Madrid. Mais pour l’heure, les Catalans savourent, et viennent même de mettre fin à une longue attente pour les clubs catalans, alors qu’ils sont leaders de Liga pour la première fois de leur histoire.

1953 – Excluding Barcelona, @GironaFC is the first Catalan team to lead alone @LaLigaEN table beyond matchday 7 since Espanyol in matchday 22 of 1952/53 season. Astonishing. pic.twitter.com/2ImMu6cK1R

— OptaJose (@OptaJose) September 27, 2023