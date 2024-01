Gasset : « Voir les joueurs dans le vestiaire en train de pleurer, ça me fait mal »

Le ciel est tombé sur la tête des Éléphants.

Balayée par la Guinée équatoriale, la Côte d’Ivoire est proche de l’élimination dès la phase de poules dans sa propre CAN. « Dans la vie, il y a des matchs cauchemardesques, ne pouvait que constater Jean-Louis Gasset, sélectionneur des Éléphants, après coup. On prend un but à une minute de la mi-temps sur la seule occasion de l’adversaire. On a eu la maîtrise du jeu, des occasions, des opportunités et on rentre à 0-1 à la mi-temps. Déjà, c’est un peu dur. […] En deuxième mi-temps, c’est le même scénario, on est dominateurs, les occasions arrivent, les buts sont marqués puis refusés. On appelle ça le scénario catastrophe. »

Serge Aurier et ses coéquipiers en sont désormais réduits à espérer un scénario favorable pour obtenir l’un des strapontins de meilleurs troisièmes pour rallier les huitièmes de finale. « Je ne pense pas que ce soit au niveau de l’état d’esprit, a poursuivi Gasset. Quand je vois les joueurs dans le vestiaire en train de pleurer, ça me fait mal. On a tenté, on a tout donné, je pense. Quand vous avez un scénario comme ça, limite cauchemar, il n’y a pas grand-chose à dire ni à faire. »

Que les Ivoiriens se rassurent, la plus grosse humiliation de l’histoire dans un tournoi à la maison sera à jamais pour le Brésil 2014.

Des Éléphants, ça se trompe énormément