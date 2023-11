Gareth Southgate se serait fait escroquer 28 millions d’euros

Il n’a pas perdu qu’aux tirs au but.

Le Daily Mail dévoile que Gareth Southgate se serait fait escroquer par son agent. Et c’est une affaire de gros sous. L’agent anglais Terry Byrne aurait dépensé 28 millions d’euros du sélectionneur anglais sans son accord pour un investissement immobilier douteux. L’ancien manager de David Beckham, dont les entreprises seraient endettées, a confirmé au Daily Mail vouloir « rembourser intégralement ses clients ».

Gareth Southgate's agent and the missing millions: England manager's cash was used without his consent to fund disastrous £25m property deal via https://t.co/tbAfTNHGdx https://t.co/PfuyQDuB7y

— John Clifford (@JohnCbiff) November 28, 2023