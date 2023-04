Franck Haise juge le match de Lens contre Monaco comme « le meilleur de la saison»

A s’en frotter les mains.

Recevant Monaco pour le compte de la 32e journée de Ligue 1, Lens a gâté son entraîneur en dominant son adversaire à plate couture. Fier de ses joueurs et amplement satisfait, Franck Haise a donc fait part de sa joie en conférence de presse : « Je pense que c’est le meilleur match de notre saison, je me suis régalé ! Au bout de 30 minutes, je me suis demandé si nous pourrions garder ce rythme et nous avons continué assez longtemps. »

Qui de mieux que Loïs Openda pour le "On les a chicotés" 🎵😍 Doublé + passe décisive ce soir 👏#RCLASM | #Ligue1UberEats pic.twitter.com/7vR3aKtxv1 — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) April 22, 2023

« Loïs Openda est décisif sur les trois buts et il est en forme depuis très longtemps, mais tout le monde a fait un match énorme. C’est un jeune joueur qui a encore beaucoup appris cette saison, et elle n’est pas terminée », a ajouté le technicien à propos du héros de la soirée, sans oublier ses partenaires.

De quoi lui laisser le micro, et faire travailler les cordes vocales.

