Kung-fu Openda

Auteur d'un doublé rapide pour lancer les siens vers un succès très convaincant, Loïs Openda a régné sur ce choc entre Lens et Monaco. Plus vraiment une surprise pour le jeune attaquant belge, qui vit une première saison remarquable en Ligue 1.

Malgré six minutes de temps additionnel annoncées, Franck Haise peut largement s’autoriser un plaisir : faire sortir Loïs Openda à la 90e minute pour lui offrir une standing ovation à la hauteur de l’ambiance admirable offert par le stade Bollaert tout au long de la soirée. Quelques minutes après le coup de sifflet final, le grand bonhomme de la soirée se voit même le droit d’empoigner le micro pour lancer le désormais fameux chant « Chicotés » si cher au public sang et or, au pied de la tribune Marek. Hilare au milieu de ses coéquipiers, aspergé par un Kevin Danso taquin, l’attaquant belge peut alors savourer une nouvelle soirée magique dans l’un des stades les plus bouillants de l’Hexagone.

Qui de mieux que Loïs Openda pour le "On les a chicotés" 🎵😍 Doublé + passe décisive ce soir 👏#RCLASM | #Ligue1UberEats pic.twitter.com/7vR3aKtxv1 — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) April 22, 2023

Doublé express

Une semaine après la déception du Parc des Princes, cette venue de Monaco dans le Nord représentait l’occasion parfaite pour redresser la tête. Et reprendre la route de la Ligue des champions. Histoire de ne pas laisser place au doute, le serial buteur vient concrétiser très vite l’entame pleine de hargne de son équipe. En deux temps et avec réussite d’abord, après un dégagement raté de Vanderson et plusieurs tergiversations de la défense. Avec instinct ensuite, à la réception d’un centre au cordeau de Deiver Machado, seul face au but. Suffisant pour mettre les siens sur les rails de l’une des meilleures prestations de leur saison. « Je pense qu’on a vraiment fait un match exceptionnel », pouvait ainsi se réjouir Franck Haise au micro de Prime Vidéo au coup de sifflet final, fier de voir son équipe totaliser 66 points, un record dans l’histoire du club à ce stade d’une saison.

Mais pas du tout de quoi rassasier l’affamé Openda, qui clamait dès la mi-temps son envie de voir l’équipe aller chercher un troisième caramel. Ni une ni deux, le Belge s’exécute au retour des vestiaires. Lancé comme un frelon côté droit, il se joue du pauvre Maripán et sert finalement Adrien Thomasson plutôt que de frapper. Et tant pis si le ballon du match ne trônera pas sur sa cheminée. « Ça prouve l’état d’esprit qu’il y a dans le groupe, le remerciera le deuxième buteur du soir sur Prime après coup. Il était en bonne position pour marquer. Je l’appelle sur le coup, il me fait un super passe en retrait. Ce troisième but été super important, ensuite c’était très difficile pour eux de revenir. » Merci qui ?

Vers l’infini, et au-delà ?

Une semaine après s’être démené dans la capitale, faisant parfois souffrir la défense parisienne, l’ancien buteur du Vitesse Arnhem a récidivé tout au long de la soirée, comme il sait si bien le faire. Une activité incessante et un poison toujours efficace en seconde période, au moment où son équipe pensait – aussi – à prendre moindre de risques pour conserver son avantage. Une belle démonstration offerte à Philippe Clement, son ancien entraîneur à Bruges lors de la saison 2019-2020, l’un des rares contextes où celui qui a découvert les joies de la sélection l’été dernier n’est pas parvenu à s’imposer.

Pour sa première saison dans l’élite, le voilà désormais à dix-sept pions, trois passes décisives, un record du triplé le plus rapide de l’histoire du championnat, un titre de joueur du mois de mars et déjà des souvenirs plein la tête. « C’est un jeune joueur qui a encore beaucoup appris cette saison et elle n’est pas terminée, pouvait se féliciter Franck Haise, incertain concernant la marge de progression de son poulain. Il est demandeur, il travaille, il a des qualités très fortes. Il a encore des choses à aller chercher. » Et ça tombe plutôt bien puisque son prochain adversaire n’est autre que Toulouse, qu’il avait déjà martyrisé d’un triplé lors du match aller. L’occasion de montrer que depuis octobre, le jeune homme de 23 ans a bien grandi.

