Francesco Farioli ne veut pas être trop gourmand pour l’OGC Nice

C’est ce qu’on appelle « calmer le jeu ».

Les victoires probantes de l’OGC Nice face à Strasbourg, à Paris et contre l’AS Monaco, permettent aux Aiglons de se placer deuxièmes de Ligue 1. Si les hommes de Francesco Farioli ne regrettent pas encore les quatre nuls en huit journées, dont trois lors des trois premières sorties de saison, ils ne veulent également pas entendre parler d’Europe trop rapidement. Interrogé sur le sujet par L’Équipe, l’entraîneur du Gym estime que « ce ne serait pas logique » d’en faire un candidat crédible à la Ligue des champions, même en cas de victoire samedi face à l’Olympique de Marseille.

« Le 11 août, il y avait des doutes car j’étais un entraîneur inconnu. Si je me considérais comme un entraîneur qui va jouer le titre, je ferais une erreur colossale », admet le coach de 34 ans. Celui-ci dispose d’ailleurs d’un effectif manquant relativement d’expérience, chose capitale pour jouer sur la durée en championnat, notamment face au Paris Saint-Germain. Dans son interview, Francesco Farioli donne sa recette miracle : « Une équipe si jeune a le risque de se voir trop belle. Le plus dur dans le foot – pas en général, mais pour nous -, c’est d’avoir deux éléments : l’ambition et l’humilité. On doit trouver l’équilibre entre les deux pour arriver à faire de belles choses. »

Mais avec Marcin Bulka, tout est possible.

