La FFF annonce un partenariat avec le ministère de l’Intérieur pour protéger les arbitres

La Fédération française de football (FFF) a annoncé ce jeudi un futur partenariat avec le ministère de l’Intérieur et la police nationale afin de mieux protéger les arbitres amateurs et professionnels, davantage menacés sur et en dehors des terrains. Les violences sur les pelouses de football se sont démultipliées ces dernières semaines entre les joueurs mais également envers les arbitres, à l’instar de la rixe survenue lors d’un match entre Dammarie-les-Lys et Meaux le 9 février. En Ligue 1, Jérémy Stinat, arbitre lors de la rencontre entre l’OM et Auxerre, avait été victime de menaces, tandis que Paulo Fonseca, entraîneur de Lyon, s’était montré particulièrement menaçant à l’encontre de Benoît Millot.

Une convention nationale entre la FFF et la police

Le président de la FFF Philippe Diallo s’est épanché sur le sujet : « Nous avons vécu ces derniers mois des comportements totalement inappropriés en Ligue 1 et Ligue 2, et des violences dans le monde amateur », avant d’indiquer que « des mises en retrait d’arbitres » ont dû être décidées et que « l’inquiétude » grandit dans le corps arbitral. Cette collaboration entre la FFF et le ministère de l’Intérieur sera encadrée par une convention nationale selon les termes du président de la 3F.

Afin de lutter contre ces violences, la convention prévoit d’inclure les arbitres menacés ou officiant lors de matchs sensibles dans un programme de protection, des dispositifs de surveillance de leurs domiciles et lieux de travail et une formation à l’utilisation des réseaux sociaux.

