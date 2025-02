Jérémy Stinat sort du silence après Auxerre-OM

La parole est à Jérémy Stinat.

Dans l’œil du cyclone depuis le craquage de Pablo Longoria, l’arbitre s’est confié dans les colonnes de L’Équipe. Il a exprimé sa volonté de continuer à exercer dès le week-end suivant et de passer outre l’affaire : « C’était un souhait d’être sur un match dès le week-end prochain […] Je me sens totalement en capacité de le faire, comme j’étais en capacité d’arbitrer à Auxerre, malgré tout ce qui s’est dit dans la semaine. Comme quelqu’un qui est tombé de cheval, il faut tout de suite remonter dessus. Je suis vraiment confiant et en pleine possession de mes moyens. »

L’arbitre, dont les décisions ont été confirmées par la DTA cette semaine, dirigera donc la rencontre entre Angers et Toulouse ce week-end.

Des soutiens, mais des menaces de mort

Il a ensuite évoqué les messages de soutien et de menaces qu’il a pu recevoir : « Je n’ai jamais reçu autant de messages de ma vie, venus d’anciens collègues, de joueurs, de présidents, de délégués, d’autres arbitres, ou tout simplement de connaissances. […] Ce qui m’embête le plus, c’est quand ça touche la famille, ça prend aux tripes. On est sur des menaces de mort, même au-delà… »

Enfin, alors que c’est Stéphanie Frappart qui sera chargée d’arbitrer l’Olympique de Marseille ce week-end, le natif de Chartres a déclaré qu’il n’avait aucun souci à arbitrer de nouveau une rencontre des Phocéens : « Aucun problème pour être sur un match de Marseille. On a une vie et dès qu’on rentre sur un terrain, on devient arbitre. Comme si on endossait un autre uniforme, une autre peau. »

Pas le même maillot, mais la même passion, pas vrai ?

