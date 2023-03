Folarin Balogun se rapproche de la sélection américaine

Le rêve américain.

Laissé sur le carreau par le sélectionneur anglais Gareth Southgate malgré sa belle saison avec le Stade de Reims (17 buts en Ligue 1), Folarin Balogun pourrait se tourner vers une autre équipe nationale. De parents nigérians, natif de New York et ayant grandi en Angleterre, le joueur de 21 ans a l’embarras du choix. S’il semblait jusqu’ici tourné vers les Three Lions, Balogun pourrait finalement bifurquer vers Team USA. Présent il y a quelques jours avec les Espoirs anglais (il cumule 13 sélections avec les Young Lions), il avait quitté la sélection lundi, officiellement en raison d’une blessure. Et le joueur aurait ensuite été aperçu cette semaine… à Orlando, lieu de rassemblement de l’équipe américaine, rapporte L’Équipe.

« Dans la vie, il faut aller là où tu es apprécié », avait-il écrit sur ses réseaux après la publication de la liste des A anglais. Une déclaration sur laquelle Anthony Hudson, le sélectionneur américain, a été invité à réagir : « Tout ce que je peux dire, c’est que nous avons un dialogue ouvert avec le joueur. »

Balogun fois, pas deux !

