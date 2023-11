Florian Maurice reste à Rennes

La tempête se calme et Rennes retrouve un peu de stabilité.

Annoncé en partance du Stade rennais après la démission de Bruno Genesio, Florian Maurice va bien rester en Bretagne. L’arrivée de Julien Stéphan, qui n’est pas son choix, aurait pu fragiliser son poste, mais le dirigeant breton a donc choisi de poursuivre sa mission, malgré un début de saison en deçà des attentes et une situation compliquée. Dans un communiqué, le 13e de Ligue 1 annonce qu’après « une courte période de réflexion, Florian Maurice a confirmé sa volonté de poursuivre ses fonctions de directeur technique auprès du Stade Rennais, en accord avec la direction générale du club et son actionnaire. »

Président exécutif, Olivier Cloarec a rappelé qu’aujourd’hui, « l’urgence est de redresser les résultats du club en championnat », et ce, alors que Rennes est bien parti pour se qualifier pour les 16es de finale de Ligue Europa. Les relations, restées fraîches en 2021, entre Maurice et Stéphan vont devoir être mises de côté au bénéfice des résultats collectifs, avec un besoin « d’apporter tout le soutien nécessaire à Julien Stéphan, entraîneur que Florian connaît bien et avec lequel il a déjà collaboré ». Un communiqué en forme de coup de pression aux acteurs principaux du club, qu’il met devant leurs responsabilités : « Je sais pouvoir compter sur les qualités et l’engagement de chacun de nos joueurs et de l’ensemble du staff pour y parvenir. »

Il aura fallu une trêve internationale à Rennes pour se remettre sur pied au niveau institutionnel, reste à voir si cela se montrera suffisant sur le terrain.

