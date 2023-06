Florian Maurice : « Quand les gens regardent le Stade rennais, ils sont heureux »

Le Stade rennais fait le bilan, calmement ou presque.

Deux jours après le succès à Brest synonyme de 4e place et de qualification en Ligue Europa, le président Olivier Cloarec et le directeur technique Florian Maurice étaient présents en conférence de presse, ce lundi après-midi. Si l’ancien attaquant, agacé par les critiques au cours de la saison, a d’abord répondu de manière laconique(« On a atteint l’objectif, je suis très content. Très fier de ce qu’on a fait grâce à nous et personne d’autre, au groupe qu’on a composé, à ceux qui ont joué comme ceux qui ont peu joué. Je suis très fier de ça, encore plus que la saison passée.»), il a ensuite développé son sentiment. « On y a cru à l’intérieur du club, tout le monde y croyait de la secrétaire au tonton au capitaine au gardien, tout le monde. Il n’y a qu’à l’extérieur qu’on n’y croyait pas. C’est sûr que ça se joue sur des petits détails, mais le résultat est là et on l’a fait, a-t-il déroulé. Je n’étais peut-être pas habitué aux réseaux, j’ai peut-être plus lu cette année. Je vous ai trouvé très sévère, même méchants parfois, certains se prenant pour des entraîneurs, des directeurs sportifs ou des recruteurs. Ce n’est pas votre métier. On a le droit d’être jugé et critiqué, mais pas semaine après semaine. J’ai trouvé que c’était disproportionné. »

Maurice a également que le trio formé avec Bruno Genesio repartait pour la saison prochaine « à 100% à l’instant T », remettant au passage les pendules à l’heure en démentant fermement les rumeurs de tensions entre les deux hommes : « J’ai appris pendant la saison que j’avais des problèmes avec Bruno Genesio. Je suis ami avec lui depuis trente ans, donc ce n’est pas une mauvaise décision, un choix de mercato, qui va poser des problèmes de relation. Je n’aurai jamais de problèmes avec lui. On peut être en désaccord, mais je n’aurai pas de problème. On sera toujours ensemble. On peut avoir des divergences, mais c’est mon ami et ça le restera. » Au sujet d’un possible rôle élargi du technicien rennais, Maurice a assuré que Genesio « a toujours eu un regard sur le recrutement . Je ne fais pas un joueur sans l’aval de mon coach.» Aux côtés du président du SRFC, Maurice a également admis que « tout n’avait pas été parfait », soulignant la déception suite à l’élimination en Coupe d’Europe. « Quand les gens regardent le Stade rennais, ils sont contents, a-t-il insisté. Ils sont heureux, ils voient du football. »

Avec 186 buts marqués sur les deux dernières saisons par les Rouge et Noir, il est difficile de dire le contraire.

