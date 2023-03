Florence Hardouin saisit les Prud’hommes contre la FFF

Il est grand temps que Netflix consacre une série à la 3F.

Selon le Monde, Florance Hardouin, ex-directrice de la Fédération française de football, aurait saisi les Prud’hommes mardi 28 mars dans le but d’obtenir la nullité de son licenciement. La FFF l’avait licencié pour « faute grave » suite à la parution du rapport d’audit commandé par la Ministre des sports, Amélie Oudéa-Castéra. Outre cette demande, l’ancien bras droit de Noël Le Graët souhaiterait également obtenir selon le quotidien français : « Des dommages et intérêts pour réparer le préjudice qu’elle estime avoir subi dans le cadre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail et la possible violation de l’obligation de sécurité de l’employeur à son égard. »

Selon la principale intéressée, son éviction s’est produite suite à sa prise de parole le 10 janvier dernier, selon ses avocats : « Notre cliente est déterminée à aller au bout des procédures initiées, tant prud’homale que pénale, pour faire sanctionner les graves agissements qu’elle a subis, en tant que salariée de la FFF et en tant que femme. La violence et l’injustice de son éviction sont manifestes et seront reconnues ». La 3F avait justifié son licenciement en s’appuyant sur les conclusions du rapport d’audit pointant les « défaillances » et l’inefficacité de la « politique de lutte contre les violences sexistes et sexuelles » et en arguant que son départ s’imposait compte tenu de : s« a relation dégradée et source de dysfonctionnements avec le président Noël Le Graët » et « de la remise en cause de sa légitimité par plusieurs directeurs ou collaborateurs depuis 2018. »

La suite à la prochaine audience.

