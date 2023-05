Fin de saison pour Thiago Alcantara

Les jambes commencent à tirer à Liverpool.

On ne reverra pas plus Thiago Alcantara cette saison. Blessé à la hanche, l’Espagnol (32 ans) va subir une opération qui l’empêchera de participer aux derniers matchs de Liverpool, comme le rapporte le Daily Mail. C’est ce même problème à la hanche qui l’avait fait rater 8 matchs de championnat entre le 13 février et le 4 avril derniers. Revenu par la suite pour les matchs contre Arsenal, Leeds, Nottingham Forrest et West Ham, il ne faisait pas partie du groupe qui a battu Tottenham dimanche dernier (4-3). Il aura disputé 28 matchs sur 47 possibles cette saison.

Actuel 5e de Premier League, les Reds se déplacent ce mercredi soir à Fulham (21h) et devront ensuite affronter Brentford, Leicester, Aston Villa et Southampton. Des équipes ne faisant pas partie du top 6 du championnat anglais auxquelles feront face Liverpool qui se trouve à sept points de Manchester United (4e), qui a joué un match de moins.

Un argument en moins pour Liverpool dans la course à la qualification pour la C1.

