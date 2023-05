Klopp en guerre contre l’association des arbitres anglais

Non, Jürgen Klopp n’a pas que des amis en Angleterre.

Le Normal One a même identifié son ennemi numéro un en public, dimanche, à l’issue de la victoire au finish de Liverpool face à Tottenham (4-3). Comme tout Anfield, l’Allemand a exulté sur le but final de Diogo Jota, qu’il est allé célébrer ostensiblement devant le quatrième arbitre. Paul Tierney, de son nom, est en effet un vieil ami du technicien des Reds.

Jürgen Klopp se claque la cuisse en allant chambrer le 4ème arbitre 😂#LIVTOT | #PremierLeague pic.twitter.com/v9WmrpsVqO — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) April 30, 2023

« Nous avons eu notre histoire avec M. Tierney. Je ne sais vraiment pas ce que cet homme a contre nous », a-t-il justifié au micro de Sky Sports, évoquant ensuite un carton rouge non infligé à Harry Kane lors d’un précédent Liverpool-Tottenham, en décembre 2021. « Je n’ai pas dit de gros mots ou rien d’inutile, a clamé Klopp. (…) J’ai été puni en m’étirant les ischio-jambiers. Mais ce qu’il m’a dit lorsqu’il m’a donné un carton jaune est inacceptable. »

Mais nous n’en saurons pour le moment pas plus, car la PGMOL, l’association des arbitres de Premier League, a nié tout cela en bloque : « Les officiels en Premier League sont enregistrés dans tous les matchs via un système de communication. Et après avoir entièrement réécouté l’audio de l’arbitre Paul Tierney lors du match d’aujourd’hui (dimanche), nous pouvons confirmer qu’il a agi de manière professionnelle tout au long du match. »

Jürgen Kloppotiste.

Liverpool scalpe Tottenham au bout d'un match fou