Federico Dimarco menacé après le derby milanais en Ligue des Champions

Un moment de légèreté peut coûter cher.

C’est par un communiqué adressé aux tifosi de l’AC Milan, que Federico Dimarco s’est exprimé ce jeudi. Le latéral de l’Inter avait en effet scandé un chant anti-rossonero face à la Curva Nord après la qualification intériste pour la finale de la Ligue des champions mardi dernier, brisant ainsi le pacte de non-agression existant entre supporters des deux camps. « Mardi soir après le match, je me suis laissé aller à un moment de légèreté. Je voulais m’excuser auprès de tous les supporters milanais qui se sont sentis offensés. »

Le lendemain du match, Dimarco, ancien ultra de l’Inter, a alors eu la surprise de découvrir une banderole accrochée devant son domicile et sur la laquelle on pouvait lire : « Dimarco, pense seulement à jouer au football ou on te fera avaler ta langue ». Une enquête a été ouverte, comme le rapporte le Corriere della Sera.

buongiorno solo a federico dimarco pic.twitter.com/iBQiiegv5r — ila🥚 (@c4oscalmo) May 19, 2023

Ce vendredi,« » un message dans de la Curva Sud, rattachée à l’AC Milan, prenait note des excuses de Dimarco. Les ultras précisent cependant que « dans une ville comme Milan, il y a des limites à ne jamais dépasser » et que « la Curva s’est engagée depuis 40 ans à respecter un pacte de non-agression, un cas unique en Italie, qui permet de vivre dans le respect . »

Ils sont quand même sensibles ces Milanais.

