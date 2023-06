Port du voile en compétition : retournement de situation dans le conflit entre les Hijabeuses et la FFF

Encore raté.

Le Conseil d’État, la plus haute juridiction administrative française, a décidé ce jeudi de maintenir l’interdiction du port du hijab en compétition de football féminin. Le collectif Les Hijabeuses avait déposé un recours pour demander l’abrogation de l’article 1er du règlement de la FFF, lequel prévoit depuis 2016 l’interdiction de « tout port de signe ou tenue manifestant ostensiblement une appartenance religieuse ». Ce mouvement – créé en mai 2020 au sein de l’association Alliance citoyenne – regroupe des footballeuses qui jouent voilées et lutte depuis plusieurs années pour faire bouger les règlements de la fédé.

Les Hijabeuses souhaitent pouvoir jouer voilées lors des compétitions officielles. La FIFA l’autorise, pas la FFF. Le Conseil d’État a donc décidé de ne pas suivre l’avis de son rapporteur public (qui s’y était montré favorable lundi), considérant « que les fédérations sportives, chargées d’assurer le bon fonctionnement du service public dont la gestion leur est confiée, peuvent imposer à leurs joueurs une obligation de neutralité des tenues lors des compétitions et manifestations sportives afin de garantir le bon déroulement des matchs et prévenir tout affrontement ou confrontation. […] Le Conseil d’État rappelle que le principe de neutralité du service public s’applique aux fédérations sportives qui sont en charge d’un service public. »

« La Fédération française de football prend acte de la décision rendue ce jour par le Conseil d’État, peut-on lire dans un communiqué. À cette occasion, la FFF entend réaffirmer les valeurs républicaines et citoyennes qui animent le football et son engagement total pour lutter contre toutes les formes de discriminations et promouvoir l’égalité femmes-hommes. La FFF compte plus de 2,2 millions de licenciées et licenciés dont 800 000 jeunes, sur tout le territoire. Le football est le sport qui accueille et rassemble le plus grand nombre, sans distinction d’âge, de sexe, d’origine, d’orientation sexuelle, de confession religieuse ou d’engagement politique. Le football doit rester l’enjeu et le plaisir de la pratique du sport. » Le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin s’était opposé à cette autorisation cette semaine : « Ce serait un coup de canif très important contre le pacte républicain que de le permettre. »

Bref, il y a encore du boulot.

