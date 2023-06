Gérald Darmanin s’oppose au port du hijab sur les terrains

Il devrait s’opposer à parler de sport.

Lundi, le rapporteur public du Conseil d’État Clément Malverti s’est prononcé concernant le port du voile sur les terrains de football. Celui-ci a recommandé l’abrogation de l’article premier du règlement de la FFF qui prohibe « tout port de signe ou tenue manifestant ostensiblement une appartenance religieuse ». Ce matin, le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin a réagi et s’est dit « très opposé » à cette nouvelle règle qui autoriserait le port du hijab lors de compétitions de football. En effet, sur RTL, il a assuré que « ce serait un coup de canif très important contre le pacte républicain que de le permettre ». Toujours très pointilleux sur ces questions, il a écarté la possibilité de voir un jour de voir des « hijabeuses » sur le rectangle vert « on n’a pas à porter de vêtements religieux quand on fait du sport ».

Sur la même question, c’est le membre de la Commission de la Culture, de l’Education et de la Communication, Michel Savin qui a demandé au gouvernement de « sortir de son hypocrisie ». Il a tenu à remettre le gouvernement et son ministre de l’Intérieur en face de leurs idées et propositions oubliées : « Le ministre de l’Intérieur ne peut pas tenir ces propos alors que son gouvernement a refusé, à deux reprises, de légiférer contre cette menace aux principes républicains. Le gouvernement doit sortir de son hypocrisie, de son inaction coupable et complaisante, en acceptant d’inscrire dans la loi l’interdiction du port de signes religieux lors des compétitions sportives ». La décision finale devrait être rendue mi-juillet et sera dévoilée par les magistrats. De quoi mettre en rogne les Hijabeuses, un collectif de joueuses qui disputent des rencontres habillées du hijab.

