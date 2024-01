Faris Moumbagna arrive à Marseille pour « tout casser »

D’habitude, quand un Marseillais veut tout casser, c’est chez Jean-Michel Aulas.

Actuellement à la CAN en Côte d’Ivoire avec le Cameroun, l’avant-centre Faris Moumbagna (23 ans) va découvrir un nouveau club à son retour en Europe, puisqu’il vient d’être recruté par l’OM, pour la somme de huit millions d’euros. L’attaquant de 23 ans arrive – en provenance du FK Bodø/Glimt – dans l’objectif de renforcer un secteur offensif en manque d’inspiration actuellement. En zone mixte, ce mardi après la victoire des Lions indomptables contre la Gambie (3-2) et la qualification en huitièmes, il a lâché quelques mots, devant la caméra de RMC Sport notamment.

« Jamais je n’aurais pensé signer à l’OM, a-t-il déclaré. C’est une satisfaction. Je sais qu’il y a beaucoup d’attentes. Il va falloir beaucoup travailler. Les fans vont me découvrir. Vitesse, finition, jeu aérien. Je ne lâche rien, je donne beaucoup sur le terrain, j’aide mes coéquipiers. Tout ce que je peux faire pour aider mon équipe, je le fais. […] Quand tu arrives dans un club comme ça, il y a beaucoup d’attente. Je ne me retiens pas. Je veux arriver et tout casser. Être titulaire et marquer des buts pour les fans de l’OM. J’ai hâte de découvrir le Vélodrome. » Arrivé en janvier 2023 à Bodø, Moumbagna a signé 24 buts en 50 matchs. Lors du premier tour de la Coupe d’Afrique des nations, il est entré en jeu lors des trois rencontres. Il compte aujourd’hui cinq sélections.

Avec la tension qu’ont connue les Camerounais au cours de cette phase de poules, il sera bien préparé pour débarquer dans la cité phocéenne.

