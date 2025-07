Quelle sélection a le plus de chances de remporter l’Euro féminin ?

Arrêtez tout !

À la veille du coup d’envoi de l’Euro féminin en Suisse (2 au 27 juillet), les prédictions statistiques s’invitent dans le jeu. Une équipe de chercheurs des universités de Dortmund et Innsbruck a modélisé 100 000 versions du tournoi, en combinant données de performance, historique des matchs et cotes des bookmakers. Le résultat est tombé et il est sans appel.

L’Espagne grande favorite, la Suisse va créer la surprise

Si on se base sur cette modélisation, l’Espagne part avec les faveurs des pronostics avec 27% de chances de décrocher son premier championnat d’Europe. Elle devance l’Allemagne (23%), la France (17,6%) et l’Angleterre (17,2%). La Roja bénéficierait d’un tirage favorable, avec un groupe abordable et un parcours théoriquement dégagé jusqu’aux demi-finales.

Derrière, les outsiders comme la Suède, la Norvège ou le Danemark espèrent profiter d’un tableau ouvert, tandis que la Suisse, pays hôte, peut rêver d’un quart de finale avec l’appui de son public. Les simulations lui accordent plus de 80% de chances de sortir de sa poule avant un chemin plus corsé, puisqu’elle pourrait potentiellement affronter l’Espagne pour une place en demies. Ce système avait déjà fait ses preuves en 2022 puisqu’il avait prédit la victoire de l’Angleterre. De quoi mettre fin au débat ?

Paul le poulpe est définitivement dépassé.

