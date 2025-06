Record d’affluence en vue pour l’Euro féminin !

Tout le monde veut prendre sa place.

L’Euro féminin s’ouvrira mercredi en Suisse, avec Islande-Finlande (18h) et Suisse-Norvège (21h) au programme. Cette édition 2025 s’annonce déjà historique en matière d’affluence : 600 000 billets ont été vendus, ce qui assure un nouveau record. En 2022, l’Euro anglais avait en effet attiré 575 000 spectateurs. Et il y a de la marge pour faire beaucoup mieux, puisque l’UEFA a mis 677 000 billets en vente pour cet Euro 2025.

Selon Nadine Kessler, responsable du football féminin au sein de l’UEFA, 65% des tickets ont été achetés en Suisse. L’Allemagne (61 000 billets), l’Angleterre (41 000) et la France (16 000) suivent. Plus surprenants : l’UEFA a vendu des billets dans 114 pays différents, y compris aux États-Unis (5 000) et au Mexique.

Les Américains préfèrent donc traverser l’océan pour l’Euro féminin plutôt que d’assister au Mondial des clubs à côté de chez eux.

L’Espagne bat la Suisse sur le fil, le Danemark en quarts