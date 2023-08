Erling Haaland et Aitana Bonmatí joueur et joueuse de l’année UEFA

Oh les grosses surprises.

Le tirage au sort de la phase de poules de la Ligue des champions ce jeudi était également l’occasion pour l’UEFA de décerner ses trophées de meilleur joueur et meilleure joueuse de la saison écoulée. Sans grande surprise, Erling Haaland a raflé la distinction chez les hommes, fort de son sacre au terme d’une Ligue des champions dont il a terminé gâchette la plus efficace (douze buts en onze matchs). Le Norvégien, également champion d’Angleterre avec les Citizens, devance son coéquipier Kevin De Bruyne et Lionel Messi, champion du monde mais piteusement éliminé avec le PSG en huitièmes de finale de C1.

Chez les femmes, la lauréate est également championne d’Europe en titre, puisqu’il s’agit d’Aitana Bonmatí. La milieu de terrain du Barça réalise une saison fantastique, avec en point d’orgue il y a seulement quelques jours le triomphe à la Coupe du monde avec l’Espagne. Pep Guardiola repart lui avec le trophée de coach masculin de l’année et Sarina Wiegman (sélectionneuse de l’Angleterre finaliste malheureuse du Mondial) de coach féminine.

Prémonitoire pour le Ballon d’or ?

Ce qu'il faut retenir du tirage au sort de la Ligue des champions