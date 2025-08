Aubameyang avait plusieurs offres en Arabie saoudite mais a fait « le choix du cœur »

Le cœur a ses raisons que la raison ignore (surtout après avoir empoché 20 millions en un an).

Si vous ne le saviez pas, Pierre-Emerick Aubameyang est de retour à l’OM. Prolongé jusqu’en 2027, l’attaquant gabonais a été présenté à la presse ce vendredi après-midi, histoire de mettre quelques mots sur ce come-back à 36 ans, après une saison passée dans les dunes saoudiennes, chez Al-Qadsiah, loin des caméras DAZN et du Vieux-Port.

Il a suivi l’OM toute la saison dernière

Le Ballon d’or africain 2016 revient en terrain connu, sans vraiment l’avoir quitté. « J’ai discuté avec Medhi (Benatia) et Pablo (Longoria), mais ils n’avaient pas besoin de me convaincre, » a-t-il confié en souriant. « Ça a été assez rapide. Tout au long de la saison passée, j’ai regardé les matchs. J’ai échangé avec le coach aussi, il m’a pas mal chambré (rires), parce qu’il ne voulait pas que je parte à l’été 2024. Il a été un critère important. Maintenant, je suis revenu et on va faire du bon boulot. »

Malgré des offres bien grasses « non seulement d’Arabie saoudite mais aussi d’autres pays de la région et en Europe », Aubameyang a choisi l’amour. « J’ai fait des efforts financiers, admet-il. Mais c’était le choix du cœur, car j’ai vécu des choses fortes. Ce sont des choses qui ne s’achètent pas. J’ai besoin de retrouver ce public, ce stade. Car je sais qu’il va se passer de grandes choses. »

De là à concurrencer le PSG ?

