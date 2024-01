En Belgique, Anderlecht-Genk sera rejoué pour une erreur d'arbitrage

Voilà un imbroglio qui devrait agiter le championnat belge bien comme il faut.

Il y a un peu plus d’un mois, Anderlecht recevait Genk en championnat dans un duel de haut de tableau. Les Mauves avaient fini par l’emporter grâce à un but dans le temps additionnel (2-1), mais il se pourrait bien que tout soit à refaire. Selon la presse belge, la rencontre devrait être rejouée, alors que les visiteurs avaient été victimes d’une erreur d’arbitrage notoire de la VAR. Après avoir fait un double appel devant l’Union Belge et le CBAS (la cour belge d’arbitrage pour le sport), Genk a finalement eu gain de cause. « Le Conseil disciplinaire a décidé a décidé que le match Anderlecht-KRC Genk de la fin de l’année dernière devait être rejoué. En première instance, le Conseil disciplinaire s’est déclaré compétent pour statuer la question. Il a ainsi annulé la décision du département de l’arbitrage professionnel de ne pas faire rejouer le match. Le Conseil a suivi l’argumentation du KRC Genk selon laquelle les arbitres ont mal appliqué les règles lors de la phase du penalty. Le KRC Genk espère qu’une date sera bientôt trouvée pour rejouer le match », a-t-on pu lire dans un communiqué publié par le conseil disciplinaire de l’Union Belge.

🖥️ Le VAR accorde un penalty au KRC Genk ❌ Kasper Schmeichel arrête le penalty ⚽️ Yira Sor marque sur le rebond 🙅‍♂️ Le VAR annule le but Qu'est-ce qui vient de se passer ? 😅 #ANDGNK pic.twitter.com/Cz8jbSYzZx — Eleven Belgium (FR) (@ElevenBeFR) December 23, 2023

Mais que s’était-il passé ? En première période, Genk avait obtenu un penalty pour une main d’un joueur d’Anderlecht. Bryan Heynen, le tireur, avait raté l’opportunité, mais le Nigérian Yira Sor avait réussi à marquer dans la foulée. La VAR avait finalement appelé l’arbitre pour annuler le but, estimant que le joueur était entré trop tôt dans la surface. Ce qui est bel et bien le cas, mais l’attaquant de Genk n’était pas le seul, puisque des défenseurs d’Anderlecht étaient aussi entrés plus tôt que prévu. L’arbitre avait ensuite donné un coup franc indirect à tirer, et non un penalty. Un mois plus tard, les Genkois ont donc eu gain de cause, même si Anderlecht veut à son tour saisir les instances pour faire annuler cette décision.

Attention, ça pourrait donner des idées à pas mal de clubs à chaque erreur d’arbitrage, cette affaire.

